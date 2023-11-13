ЦАХАЛ объяснила обстрел машин скорой помощи в секторе Газа ЦАХАЛ объяснила обстрел машин скорой помощи в Газе использованием их радикалами

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснила обстрел машин скорой помощи в секторе Газа тем, что радикальное движение ХАМАС часто использует их для транспортировки оружия и боевиков, говорится в заявлении армейской пресс-службы в соцсети Twitter (X). Также указывается, что больницы в анклаве стали объектами террористической инфраструктуры, поэтому являются законными военными целями.

ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков, замаскированных под гражданских лиц, а больницы [в секторе Газа] на самом деле являются объектами террористической инфраструктуры. Это противоречит международному праву и превращает эти объекты в законные военные цели, — указано в сообщении.

Пресс-служба правительства палестинского анклава ранее сообщила, что по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров прекратили работу в секторе Газа после ударов Израиля. Также заявлялось о 53 автомобилях скорой помощи, обстрелянных израильскими военными. Всего в секторе Газа расположены 35 больниц.

Ранее сотрудники Всемирной организации здравоохранения зафиксировали в Газе 137 нападений на медицинские объекты. Международная организация отметила, что более половины больниц в секторе Газа закрыли, а те, которые по-прежнему функционируют, испытывают огромную нагрузку.