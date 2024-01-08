ЦАХАЛ обстреляла склады и подземные туннели ХАМАС на юге Газы ЦАХАЛ нанесла удары по более 30 объектам ХАМАС на юге Газы в Хан-Юнисе

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Израильские вооруженные силы за прошедшую ночь нанесли удары по 30 объектам палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Там уточнили, что удары наносились по объектам инфраструктуры, складам и подземным целям. В ЦАХАЛ также заявили об убийстве 10 «террористов», планировавших запустить ракеты по территории Израиля.

За ночь войска и ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по 30 существенным террористическим объектам в Хан-Юнисе, включая подземные цели, террористическую инфраструктуру и склады оружия. Эти удары будут способствовать продолжению оперативной деятельности в этом районе, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал американскому сенатору-республиканцу Линдси Грэму, что ЦАХАЛ со всей силой продолжит военную операцию в секторе Газа. По словам премьера, Иерусалим намеревается выполнить все поставленные цели, включая полное уничтожение военно-политического потенциала движения ХАМАС.

В начале января погиб один из руководителей движения ХАМАС Салех аль-Арури во время атаки израильского дрона в шиитском пригороде Бейрута Дахия. Согласно обнародованным данным, беспилотник попал в здание, в котором располагается офис ХАМАС.