ЦАХАЛ обстреляла больницу: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Правительство Газы: ЦАХАЛ ударила по родильному отделению больницы «Аш-Шифа»

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля нанесла удар по родильному отделению больницы «Аш-Шифа», расположенной на севере сектора Газа, сообщила пресс-служба правительства анклава. По ее данным, погибли два недоношенных ребенка.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 12 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе по больнице «Аш-Шифа»

В результате удара был причинен ущерб больничному комплексу, в котором разрушена часть отделения интенсивной терапии. Под обстрел также попали последний этаж хирургического корпуса, кардиологическое отделение и родильный дом. Повреждена одна из кислородных линий больницы.

«В медицинском комплексе „Аш-Шифа“ мы потеряли двух недоношенных детей, потеряли пациента, находившегося на интенсивной терапии, а также пятерых раненых, жизни которых медицинские бригады не смогли спасти из-за закрытия операционных», — рассказали в правительстве сектора Газа.

Сколько атак совершено на медучреждения в Газе

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в Газе 137 нападений на медицинские объекты, всего за 36 дней обострения конфликта погиб 521 человек. Более половины больниц в секторе Газа закрыты, а продолжающие работать испытывают огромную нагрузку и могут оказывать лишь очень ограниченную неотложную помощь, спасательные операции и услуги интенсивной терапии.

К чему призвал премьер Палестины

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал дружественные страны признать его государство и защитить формулу двухгосударственного урегулирования ближневосточного конфликта, пока это еще не поздно сделать. Его слова прозвучали на встрече в Рамалле с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.

Когда эвакуированные из Газы россияне отправятся в Москву

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. Группа насчитывает 70 человек, они передвигались на одном автобусе и трех микроавтобусах. По словам советника главы МЧС РФ Даниила Мартынова, все эвакуируемые добрались в целости и сохранности. Утром 13 ноября их отправят в Москву.

Что сказали в ХАМАС об освобождении заложников

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что условия сделки по освобождению заложников, захваченных при нападении на Израиль, еще не выработаны. Между тем переговоры об их освобождении ведутся, отметил он.

Что сказал Шольц о прекращении огня в секторе Газа

Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил против прекращения огня в секторе Газа. По его мнению, остановка боевых действий даст передышку движению ХАМАС для восстановления сил.

«Я не считаю правильными некоторые требования немедленного прекращения огня или установления длинной паузы, которая практически является тем же самым, поскольку в конечном счете это будет означать, что Израилю придется дать ХАМАС возможность отдохнуть и достать новые ракеты, чтобы снова их запускать. С этим нельзя будет согласиться», — сказал Шольц.

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