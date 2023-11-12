ЦАХАЛ обстреляла медцентр «Аш-Шифа» в Газе Tasnim: медцентр «Аш-Шифа» в Газе обесточен из-за бомбардировок силами ЦАХАЛ

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Медицинский центр «Аш-Шифа», расположенный в секторе Газа, полностью отключился от электроснабжения, сообщает иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на источники. По их данным, в больнице возникли проблемы после массированного обстрела ее окрестностей израильской армией, около больницы идут ожесточенные бои, слышны звуки взрывов.

Больница «Аш-Шифа», расположенная в секторе Газа, полностью отключена от электроснабжения <...>. Ситуация в больнице «Аш-Шифа» с каждым моментом становится все более катастрофической из-за продолжающихся тяжелых атак ВС Израиля и отсутствия электричества и медикаментов в больнице, — подчеркивается в сообщении.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что ВОЗ потеряла связь с собственными координаторами в больнице «Аш-Шифа». Он подчеркнул, что беспокоится за жизни и здоровье персонала, а также пациентов учреждения на фоне информации о боевых действиях около него.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Операция намечена на 12 ноября. Он также подчеркнул, что военные не блокировали здание клиники, в нем остается проход для желающих покинуть его.