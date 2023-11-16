ЦАХАЛ не достигает целей: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Премьер-министр Палестины Штайе: Израиль не достиг ни одной цели в Газе

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Израильские власти не смогли добиться ни одной из своих целей во время агрессии против палестинского сектора Газа, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе. Он отметил, что «против Газы велась систематическая война еще до 7 октября», то есть до атаки ХАМАС на Израиль и начала резкой эскалации напряженности в секторе.

Премьер подчеркнул, что Тель-Авив «стремился разрушить саму идею решения палестинской проблемы путем создания двух государств». Сектор Газа систематически выталкивали из общих палестинских рамок, отметил министр.

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СБ ООН не принял поправку России, новая резолюция

Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией поправку к проекту резолюции Мальты относительно перемирия в секторе Газа. По словам постпреда РФ Василия Небензи, предложение Москвы включало добавление параграфа в оперативную часть резолюции, призывающего к немедленному гуманитарному перемирию, направленному на прекращение боевых действий.

За данную поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик; США высказались против, в то время как девять государств воздержались. В резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня.

В результате Совет Безопасности принял данную резолюцию, сделав акцент на проблеме защиты детей в Газе. За голосовали 12 стран, три воздержались, в том числе Россия. Согласно резолюции, Совет требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, включая международное гуманитарное право, особенно в вопросе защиты мирных граждан, в частности детей.

Москва допускает, что положения ближневосточной резолюции в Совете Безопасности ООН не будут выполняться участниками конфликта, заявил Небензя. По его словам, СБ даже не потребовал от сторон введения гумпауз, что является настоящим позором для организации.

В Палестине призвали готовиться к созданию независимого государства

Пора формировать конкретный план по прекращению израильской оккупации и созданию независимого палестинского государства, заявил Штайе. Политик подчеркнул, что сейчас для единства палестинского народа как раз есть «историческая возможность».

В больнице «Аш-Шифа» нашли командный штаб ХАМАС

В ходе операции израильские военные обнаружили в здании больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа вооружение, военное оборудование и командный штаб, принадлежащие палестинскому радикальному движению ХАМАС, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ. Он также подчеркнул, что израильские военные продолжают осуществлять тщательный обыск в больнице с учетом разведывательных данных.

Две священные миссии Израиля

Перед израильскими войсками стоят две священные задачи — уничтожение палестинского исламистского движения ХАМАС и возвращение заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщили в его пресс-службе. В ходе посещения одной из военных баз он подчеркнул, что в секторе Газа нет места, куда бы израильские силы не смогли бы добраться.

Член чрезвычайного правительства и бывший глава Минобороны Израиля Бени Ганц во время общения с журналистами поддержал заявление Нетаньяху. Он также добавил, что Израиль будет выслеживать лидеров ХАМАС как в секторе Газа, так и в других частях мира.

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