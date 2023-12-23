ЦАХАЛ нанесла удар по целям в Газе и Дейр-эль-Балахе Walla: ВВС Израиля атаковали центральную часть сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям в Газе и других населенных пунктах анклава, сообщает израильский портал Walla. По его данным, речь идет в том числе о городе Дейр-эль-Балач. Армейская пресс-служба эту информацию пока не комментировала.

В это время ВВС атакуют центр города Газа и лагеря беженцев в центре сектора Газа, включая Дейр-эль-Балач, — говорится в сообщении.

По информации от самой израильской армии, за последние несколько недель войска разрушили сеть туннелей и здания, использовавшиеся в качестве штаб-квартиры ХАМАС, на юге Газы. 22 декабря ЦАХАЛ ударила по источникам огня в Ливане.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек погибли в результате ударов израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Среди жертв атак оказались и дети. Под огнем ЦАХАЛ спасатели и парамедики не могли добраться до лагеря беженцев для оказания помощи пострадавшим.

Минздрав Газы сообщил, что в результате ударов израильских войск в анклаве с 7 октября погибли 20 057 человек. Число получивших ранения за указанный период превысило 53 тысячи человек. В ведомстве добавили, что за последние двое суток в Газе жертвами обстрелов ЦАХАЛ стали 390 человек и еще 734 жителя были ранены.