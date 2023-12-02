ЦАХАЛ начала штурм: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Al Jazeera: ЦАХАЛ начала штурм палестинских городов на Западном берегу

Фото: AHMED ZAKOT/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города и деревни на Западном берегу реки Иордан. Израильские военнослужащие начали наступление на такие населенные пункты, как Хеврон, Калькилия и деревни к югу от Наблуса.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 1 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Доставка гуманитарной помощи в Газу

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна быть возобновлена в том объеме, в котором она осуществлялась в период перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. При этом он подчеркнул, что даже этого недостаточно.

Число детских жертв от ударов ЦАХАЛ

Более 5,3 тысячи детей погибли в Палестине за 48 дней конфликта с Израилем, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел. По ее словам, которые передает пресс-служба организации, необходимо достичь продолжительного прекращения огня в анклаве, чтобы у выживших несовершеннолетних появился шанс на жизнь.

После посещения палестинского анклава Рассел заявила, что около 1 млн детей не имеют безопасного места в секторе Газа. Многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий.

Американская помощь Израилю

США поставили Израилю примерно 15 тысяч бомб, 57 тысяч артиллерийских снарядов и 100 противобункерных бомб BLU-109, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Собеседники издания уточнили, что поставки вооружений начались вскоре после 7 октября.

По словам источников, такая помощь была предоставлена израильской армии, чтобы «помочь вытеснить ХАМАС из Газы». Также Вашингтон пообещал оказывать Израилю военную помощь после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Тель-Авив получит еще и оценки и рекомендации по ведению боевых действий в городах.

Виновник срыва гуманитарной паузы

США работают с властями Израиля, Египта и Катара над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа, заявил Кирби. По его словам, временное перемирие прервалось по вине палестинского радикального движения ХАМАС.

Организация не предоставила список заложников, что позволило бы продлить перемирие, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома. В заключении Кирби подчеркнул, что США сосредоточены на восстановлении перемирия, чтобы можно было провести дополнительный обмен заложниками.

Участие Турции в урегулировании конфликта

Турция готова взять на себя любую ответственность за урегулирование в секторе Газа, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. По его словам, палестинскую проблему можно решить только на основе принципа сосуществования двух государств.

Он снова обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности, подчеркнув, что действия Тель-Авива не могут быть оправданы.

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