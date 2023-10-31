ЦАХАЛ начала бой с ХАМАС в подземных тоннелях Газы

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Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вступили в бой с ХАМАС в подземных тоннелях сектора Газа, заявили в пресс-службе израильских вооруженных сил. В официальном сообщении говорится о ликвидации военного оборудования на подземных путях. Военное ведомство также утверждает, что за сутки в общей сложности поражено 300 объектов ХАМАС.

За прошедшие сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ поразили около 300 целей, в том числе противотанковые ракетные и ракетные пусковые установки под шахтами, а также военные комплексы внутри подземных туннелей, принадлежащие террористической организации ХАМАС, — сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил на встрече в Тегеране, что бойцы палестинского движения ХАМАС проложили в секторе Газа более 400 километров подземных туннелей. Их ширина позволяет проехать автомобилям и мотоциклам, причем эти коммуникации позволяют беспрепятственно проникать на израильскую территорию.

Военный обозреватель Виктор Баранец предполагал, что в будущем ЦАХАЛ может применить газ, чтобы выманить противника из подземных тоннелей. Он также допустил, что в конфликт вмешается вооруженное крыло ливанской шиитской партии «Хезболла».