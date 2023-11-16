ЦАХАЛ может на время прекратить огонь после взятия больницы «Аш-Шифа» FT: ЦАХАЛ может взять операционную паузу после взятия больницы «Аш-Шифа» в Газе

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может взять операционную паузу после того, как установит контроль над больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщает газета Financial Times. Источник издания уточнил, что во время передышки израильские военнослужащие могут допросить людей в больнице и оптимизировать логистику, а после этого сосредоточатся на операции в центре и восточной части города Газа.

Кроме того, пауза также может быть использована для освобождения заложников палестинского движения ХАМАС. Переговоры об освобождении пленных, которые США и Израиль ведут с властями Катара, играющего роль посредника, «успешно продвигаются», отметил собеседник газеты.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа» началась «точная и целенаправленная» операция израильской армии. Представители ведомства подчеркнули, что военные стараются «не навредить гражданским», а о начале штурма больницы израильская армия заранее уведомила медперсонал «Аш-Шифы». Власти сектора Газа подтвердили, что израильские военные наносят удары по медицинскому комплексу, в котором находятся почти девять тысяч пациентов, и открывают огонь на его территории.