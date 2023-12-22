Еще двое военнослужащих Армии обороны Израиля погибли в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ. По информации издания, речь идет о 21-летнем лейтенанте Шай Айели и 31-летнем старшем сержанте Телль Шуа.
Первый погиб в бою на севере палестинского анклава, а второй — на юге. Пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что число погибших солдат с момента начала наземной операции в Газе составляет 139. Общее число погибших военнослужащих с момента обострения конфликта уже превысило 471.
Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли новые удары по территории Ливана. Это стало ответом на обстрел приграничных регионов. Для атак были задействованы истребитель и беспилотник.
Также стало известно, что ЦАХАЛ удалось ликвидировать большую часть стратегических туннелей группировки ХАМАС в так называемом элитном квартале анклава. Эта сеть была обнаружена 20 декабря, она соединяла укрытия и штабы, принадлежащие высшему военному и политическому руководству группировки. 20 декабря ЦАХАЛ установила полный контроль над «элитным кварталом» ХАМАС в центре города Газа.