ЦАХАЛ ликвидировала еще одного высокопоставленного члена ХАМАС В ЦАХАЛ сообщили об убийстве высокопоставленного члена ХАМАС Сабиха

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации ведущего сотрудника палестинского движения ХАМАС в сфере разработки стратегического оружия Махмуда Сабиха. В Telegram-канале израильской армии поясняется, что убитый являлся старшим инженером, а также главой подразделения в отделе проектов и развития, через него осуществлялась передача данных о производстве оружия и БПЛА для ХАМАС.

Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного члена ХАМАС Махмуда Сабиха, занимавшего должность старшего инженера и руководителя подразделения в отделе проектов и развития, — говорится в сообщении.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что глава Министерства национальных отношений ХАМАС Закария Абу Маамар был убит на третий день войны. Он занимался координацией работы организаций в секторе Газа. Кроме того, был убит Джавад Абу Шамал, занимавший должность министра экономики ХАМАС.

Также солдаты ЦАХАЛ уничтожили командира отряда «Нахаб», отвечавшего за нападение на израильтян, Билала Аль-Кадару. В ходе боев были убиты командующий Южным округом внутренней безопасности ХАМАС Матез Ид, командующий ВВС движения Мурад Абу Мурад, а также Али Качи, командир наступательной роты на севере сектора Газа.