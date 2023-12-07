ЦАХАЛ ликвидировала двух высокопоставленных членов ХАМАС в Газе ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы два высокопоставленных члена разведки ХАМАС

Фото: Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа двух высокопоставленных членов разведки палестинского движения ХАМАС, сообщает пресс-служба ВС еврейского государства. Речь идет об Абдель Азизе Рантиси, который участвовал в планировании нападения 7 октября, и Ахмеде Аюше, воевавшем в составе батальона ХАМАС «Каррара».

ВВС Израиля ликвидировали Абдель Азиза Рантиси, высокопоставленного члена подразделения военной разведки ХАМАС. <...> Он был ликвидирован в результате удара по командному пункту группировки вместе с членом разведывательного подразделения батальона ХАМАС «Каррара» Ахмедом Аюшем, — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля за сутки 6 декабря нанесла авиаудары почти по 250 объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Помимо этого, наземные израильские войска направили истребитель для удара по двум ракетным установкам противника, из которых накануне была атакована центральная часть Израиля.

В ЦАХАЛ добавили, что в ходе удара в районе Дейр-эль-Балаха израильские ВВС ликвидировали членов палестинского «Исламского джихада» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Помимо этого, был нанесен удар по вооруженной террористической ячейке, которая действовала рядом со школой на севере Газы, и подземной шахте.

До этого представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил сообщения о ликвидации около пяти тысяч членов ХАМАС с начала эскалации палестино-израильского конфликта. По его словам, эта информация получена от высокопоставленных лиц из служб безопасности.