ЦАХАЛ ликвидировала министра экономики ХАМАС Абу Шамала

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАС Джавада Абу Шамала, он был убит ударом израильской авиации. Он руководил рядом операций, направленных против израильского гражданского населения, пояснили в ЦАХАЛ.

Ночью самолет Армии обороны Израиля уничтожил Джавада Абу Шамала, министра экономики ХАМАС в секторе Газа. В рамках своей должности он координировал финансирование терроризма внутри и за пределами сектора Газа, — говорится в заявлении.

Ранее издание Al-Arabiya со ссылкой на заявление представителей радикальных палестинских группировок сообщило, что пятеро израильских военных были захвачены в ходе рейда, проведенного палестинскими военными на территории Израиля близ сектора Газа.

Бойцы ХАМАС взяли в плен бригадного генерала Армии обороны Израиля Нимрода Алони 7 октября. По данным израильских ресурсов, Алони застали прямо в постели.

10 октября издание The Times of Israel сообщило, что Армия обороны Израиля потеряла 123 военнослужащих с момента атаки палестинского движения ХАМАС на территорию страны. По официальным данным, с начала конфликта погибли около 700 мирных палестинцев и почти 800 израильтян.

Число раненых жителей среди населения исчисляется тысячами. Так, в ходе конфликта пострадали 3,7 тысячи граждан Палестины и две тысячи граждан Израиля.