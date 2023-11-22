ЦАХАЛ крушит тоннели: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Израильская армия разрушила около 400 шахт сети подземных тоннелей ХАМАС

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

ЦАХАЛ разрушила около 400 шахт, являвшихся частью сети тоннелей ХАМАС. Основную работу по этому направлению провели военные спецотряда «Яхалом». ХАМАС внедрило свою сеть туннелей под населенными пунктами по всему сектору Газа. Многие из шахт, ведущих к сети тоннелей, расположены на территории гражданских больниц, школ и домов, утверждают в ЦАХАЛ. По данным информационного центра властей палестинского анклава, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 14 128 человек. Пострадали 33 тысячи человек. Среди погибших свыше пяти тысяч детей.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 22 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

23 ноября начнется обмен заключенными и пленными между ЦАХАЛ и ХАМАС

Прекращение огня по соглашению между Израилем и ХАМАС может начаться 23 ноября в 06:30 по местному времени (07:30 мск), сообщил израильский журналист Гай Азриэль. По данным The New York Times, палестинских заключенных освободят не ранее 23 ноября. Это обусловлено тем, что судьи должны иметь возможность рассмотреть возможные иски в отношении отдельных заключенных, которые будут переданы ХАМАС.

Старший советник израильского премьер-министра Марк Регев подтверждал, что Израиль может начать обмен заложниками с движением ХАМАС 23 ноября. По его словам, это произойдет в случае одобрения сделки правительством и Верховным судом еврейского государства. Регев подчеркнул, что переговоры в правительстве продолжаются. Он также указал, что в случае, когда одобренная правительством сделка подразумевает освобождение «удерживаемых в израильских тюрьмах террористов, причастных к убийству израильских мирных жителей», родственники погибших имеют право обратиться в Верховный суд и оспорить освобождение тех, кто был признан виновными в убийстве их родных.

Минюст Израиля готов передать ХАМАС 300 палестинских заключенных

В то же время Минюст Израиля уже опубликовал на официальном сайте список из 300 палестинских заключенных, которых планируется освободить в рамках договоренностей с ХАМАС. Это вдвое больше количества, которое Тель-Авив изначально согласился освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа 50 заложников.

Тем временем представители ХАМАС во главе с заместителем руководителя организации в секторе Газа прибыли в Ливан. Визит делегации ранее не анонсировался. Представители встретились с лидером шиитской партии «Хезболла» шейхом Хасаном Насруллой. В состав делегации вошел также член руководства движения Усама Хамдан.

Фото: IMAGO/Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

Министерство иностранных дел Катара до этого подтвердило информацию о достижении соглашения между ЦАХАЛ и ХАМАС утром 22 ноября. Представители палестинского движения отметили, что в рамках соглашения будет объявлено временное гуманитарное перемирие. Оно продлится четыре дня. Уточняется, что будут освобождены 50 израильских женщин и детей в возрасте до 19 лет, находящиеся в плену у ХАМАС.

Кремль поддержал решение о перемирии Израиля и ХАМАС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и большинство стран мира положительно относятся к соглашению о перемирии Израиля с ХАМАС, а именно к договоренностям о прекращении огня и освобождении заложников. По его словам, за последнее время это первые хорошие новости из сектора Газа.

Вечером 22 ноября директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак сообщил, что наибольшая часть находившихся в Газе россиян к настоящему времени эвакуирована в Москву. Он отметил, что Россия одной из первых направила на согласование Израилю списки граждан на эвакуацию, но процесс их рассмотрения неоправданно затянулся. Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова утверждала, что эвакуация россиян из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется. По ее словам, списки для эвакуации обновляются регулярно.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что порядка 900 человек обратились к России с просьбой об эвакуации из сектора Газа. Он пояснил, что россиян среди них 639. Остальные люди — их родственники.

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