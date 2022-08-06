ЦАХАЛ: из сектора Газа по Израилю было выпущено более 160 ракет

Фото: Adel Hana/AP/TASS

Ракетный обстрел по Израилю со стороны сектора Газа в ответ на операцию «Рассвет»

5 августа по Израилю было выпущено более 160 ракет со стороны сектора Газа, заявили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает The Times Of Israel. По словам военнослужащих, они готовы к неделе силовых операций.

В ЦАХАЛ отмечают, что система противоракетной обороны «Железный купол», которая действует на территории всего Израиля, демонстрирует 95-процентный успех в перехвате снарядов, выпускающихся из сектора Газа. 60 ракет, которые были запущены по государству, перехватил именно «Железный купол». Кроме этого, около 30 ракет не смогли достичь территории Израиля и упали в анклаве на границе с Палестиной. Остальные же приземлились на открытой местности.

Пресс-секретарь армии обороны Израиля Ран Кочав на очередном брифинге заявил, что гибель одного из командиров движения «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Тайсира аль-Джабари не являлась «конечной целью в палестинском-исламском джихаде», а потому противостояние будет продолжаться и дальше.

5 августа Армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». Был нанесен ряд ракетных ударов по целям в секторе Газа. Отмечается, что в граничащих с анклавом районах введено чрезвычайное положение. Режим чрезвычайного положения будет действовать до 20:00 6 августа в радиусе до 80 км от сектора.

Министр обороны Израиля Бени Ганц указал, что Иерусалим работает над защитой своих граждан и будет действовать до достижения своих целей. В ходе разговора с министром обороны США Ллойдом Остином израильский военный министр отметил, что военные будут действовать с максимальной точностью против террористов и инфраструктуры.