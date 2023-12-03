ЦАХАЛ громит подземелье: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ЦАХАЛ уничтожила два подземных тоннеля ХАМАС в секторе Газа

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие 551-й бригады Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и уничтожили подземные тоннели палестинского движения ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа. Инфраструктура была обнаружена в городе еще до перемирия.

Один тоннель находился на глубине нескольких десятков метров во дворе местной школы. Другой — под домом одного из местных руководителей палестинского движения. В ходе операции израильские ВВС и артиллерия также уничтожили снаряжение, оружие, взрывчатку, боеприпасы, установки для запуска ракет и неназванное число палестинских боевиков.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 2 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Обстрел лагеря беженцев в Газе, гибель советников Ирана

По меньшей мере 14 человек стали жертвами израильского обстрела лагеря для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщает палестинское агентство WAFA. Там отметили, что среди погибших есть женщины и дети, также многие получили ранения. Самолеты Армии обороны Израиля бомбят жилые дома.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР, относится к элитным частям ВС Ирана) сообщил о гибели двух своих советников во время ракетной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Дамаск. По данным КСИР, погибшие выполняли миссию по оказанию поддержки исламскому сопротивлению в Сирии.

Атака ВВС Израиля на Дамаск была зафиксирована минувшей ночью. Агентство SANA со ссылкой на источник в рядах военнослужащих писало, что удары наносились по позициям сирийских войск. Источник уточнял, что средства противовоздушной обороны Сирии вели ответный огонь по вражеским целям в небе над городом.

Россияне митингуют в Тель-Авиве

Две гражданки России и Израиля, освобожденные на этой неделе из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, в субботу выступили на многотысячном митинге в Тель-Авиве в поддержку семей заложников. Женщины призвали к освобождению всех, кто еще удерживается в анклаве.

Волонтерская организация «Форум семей заложников и пропавших без вести» еженедельно по субботам проводит массовые митинги в поддержку этих граждан. В эту субботу на митинге впервые присутствовали заложники, оказавшиеся среди 105 человек, которых ХАМАС отпустило за неделю действия режима прекращения огня. В Telegram-канале агентства опубликовали видео мероприятия — на кадрах видно, что участники митинга активно поддерживают россиянок.

Израиль расширяет зону операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала действовать в областях сектора Газа, которые ранее не были затронуты военными действиями, сообщил министр обороны страны Йоав Галант. По его словам, расширение зоны проведения операции необходимо для полной ликвидации палестинского движения ХАМАС. Ожидается, что зона наземных операций будет расширена на юг сектора Газа, уточнил министр.

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