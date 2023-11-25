ЦАХАЛ готовится к возобновлению боев в Газе Хагари: ЦАХАЛ будет готовиться к возобновлению боев в Газе после перемирия

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Израильские военные остаются внутри сектора Газа, готовясь к возможному возобновлению боевых действий после гуманитарной паузы, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС. По его словам, для военнослужащих уже провели соответствующий инструктаж.

Сегодня наши войска подготовились к временному прекращению огня. Мы провели инструктаж для наших сил, придавая высший приоритет безопасности наших военнослужащих. В ближайшие дни наша армия продолжит подготовку к возможному возвращению к военным действиям. Мы реагируем на любую угрозу, угрожающую Израилю, — отметил Хагари.

Представитель ЦАХАЛ добавил, что временное прекращение огня — это одно из условий соглашения о возвращении части заложников, находящихся в секторе Газа. При этом израильские войска остаются внутри анклава, находясь в полной боеготовности.

Ранее официально вступило в силу четырехдневное перемирие, заключенное между Армией обороны Израиля и движением ХАМАС. Палестинская сторона пообещала передать Израилю группу заложников, предполагается обмен 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большинство из которых — женщины и дети.