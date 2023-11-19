ЦАХАЛ фальсифицирует улики: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу CNN: ЦАХАЛ могла разместить оружие в больнице «Аш-Шифа» до приезда журналистов

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла манипулировать уликами, свидетельствующими о наличии складов оружия ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщил телеканал CNN. Журналисты сопоставили кадры, показанные на американском канале Fox News, с теми, что представила ЦАХАЛ.

Например, на съемках корреспондентам Fox News показывали сумку с двумя автоматами, в то время как на израильской записи видно лишь один автомат. Из этого сделали вывод, что израильские военные могли добавить оружие на определенных участках для подтверждения своих утверждений.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 18 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Россиян возвращают из Газы

Специальный самолет МЧС России, на борту которого находятся 120 эвакуированных из сектора Газа россиян, отправился из Каира в аэропорт Домодедово. В полете их сопровождают медики и психологи.

Прибытие Ил-76 в столицу ожидается примерно через пять часов. В Каире остаются еще 136 граждан РФ, готовых к перелету. Эвакуацию российских граждан в связи с палестино-израильским конфликтом помогли организовать дипломаты и МЧС России. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в списки на эвакуацию записались более тысячи человек.

Позднее стало известно, что еще одна группа эвакуированных из сектора Газа россиян доставлена в Москву. Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. На его борту 120 граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа, все они перешли границу с Египтом через КПП «Рафах».

Израиль подражает США

Израиль старается оправдать свои военные действия в секторе Газа через дезинформацию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, такой же прием использовали США, когда пытались оправдать вторжение в Ирак в 2003 году.

По его мнению, все массовые убийства были спланированы поэтапно, с четким пониманием, где и как будут атакованы женщины, мужчины и дети. Атаки на больницы осуществлялись при помощи танков, пушек и даже стрелкового оружия. Израильские военные говорили, что они активно ищут туннели под медицинскими учреждениями, но все это «оказалось ложью», отметил Эрдоган.

Освобождение заложников

Никаких договоренностей об освобождении заложников ХАМАС, удерживаемых в секторе Газа, на данный момент достигнуть не удалось, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В своем обращении к нации политик пообещал сообщить, как только ситуация изменится.

Что будет после войны

Израильские военные планируют сохранить свободу действий в секторе Газа даже после завершения текущего конфликта, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его мнению, такой шаг гарантирует демилитаризацию палестинского анклава.

Нетаньяху подчеркнул, что эти цели — ключевые задачи военной операции Израиля в Газе. Он отметил, что первая задача — достижение полной победы и уничтожение ХАМАС, вторая — возвращение заложников из сектора Газа. Третья миссия — обеспечить, чтобы после победы Газа больше не представляла угрозы для Израиля. Нетаньяху пообещал не допустить, чтобы власть в секторе Газа поддерживала терроризм и воспитывала детей в ненависти к евреям и Израилю.

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