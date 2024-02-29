ЦАХАЛ: десятки жителей Газы погибли в давке при доставке гумпомощи

Фото: Ali Hamad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что несколько десятков жителей Газы скончались во время давки, а также под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава. В качестве доказательства пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала кадры с дрона, на которых видно, как сотни жителей Газы окружают, и, как утверждается, грабят грузовики с гуманитарной помощью.

Десятки людей были убиты и ранены в результате давки и наезда грузовиков, — говорится в сообщении.

По данным катарского телеканала Al Jazeera, прибывшие к гуманитарному конвою жители Газы были убиты огнем израильской армии. По его информации, скончались 104 человека и 760 получили ранения. Директор Палестинского общества помощи, заявил, что Израиль многократно обстреливал жителей Газы, возле пунктов раздачи гумпомощи.

Мы пришли получить муки, израильская армия ударила по нам, <...> много пострадавших, первой помощи нет, — приводит Al Jazeera слова одного из свидетелей трагедии.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Израиль пошел на уступки в переговорах с исламистской группировкой ХАМАС о заложниках. В частности, Тель-Авив рассматривает возможность освобождения палестинцев, осужденных за терроризм, в обмен на свободу некоторых заложников в секторе Газа.