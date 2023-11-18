ЦАХАЛ дала находящимся в больнице «Аш-Шифа» в Газе час на эвакуацию

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Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дали один час на эвакуацию персонала из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники. Пациенты медучреждения и находящиеся там беженцы должны покинуть помещения из-за риска попасть под обстрел.

В ЦАХАЛ считают, что представители ХАМАС дислоцируют свои вооружения и штабы в подземных территориях социальной инфраструктуры анклава. Главврач больницы заявил, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы нет бойцов ХАМАС.

Он заявил о невозможности эвакуировать за час всех людей из учреждения. По его словам, в госпитале сейчас находятся тысячи людей, многие из которых в критическом состоянии.

Пресс-служба ЦАХАЛ тем временем передает, что израильские военные ликвидировали несколько бойцов ХАМАС в лагере Балата в городе Наблус на Западном берегу Иордана и предотвратили теракты против мирных жителей Израиля.

Число жителей сектора Газа, погибших в ходе конфликта, выросло до 11 470. При этом официальная статистика не обновляется уже несколько дней из-за того, что в системе здравоохранения анклава произошел коллапс.