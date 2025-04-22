«Был даже в Якутске»: сын Эрдогана раскрыл, что он больше всего любит в РФ Сын Эрдогана признался в любви к России, русской культуре и кухне

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Билал Эрдоган

Сын президента Турции Реджепа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган заявил ТАСС, что ему нравится Россия. Наследник политика отметил, что особенно он ценит культуру, кухню и многогранную природу страны.

Мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия — огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством, — подчеркнул сын турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что кухня в РФ сформировалась очень необычной и разнообразной из-за обилия этносов и культур в составе государства. Туркам близка и знакома русская кухня, потому что в России много тюркских народов, заявил он.

Ранее турецкая парламентская делегация прибыла с визитом в Москву. Председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания (парламента) Турции Фуат Октай выразил надежду, что запланированные переговоры по двусторонним и региональным вопросам будут плодотворными.

Кроме того, президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры 28 марта. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также украинский конфликт. Эрдоган напомнил, что Анкара готова оказать РФ любую поддержку в вопросе украинского урегулирования. Президент Турции отдельно подтвердил готовность помочь в организации переговоров по разрешению конфликта.