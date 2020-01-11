Фото: Yousif al-Hashimi/twitter.com

В Ираке продолжаются беспорядки. На этот раз протестующие против правительства в городе Васит, который расположен к югу от Багдада, взяли штурмом автомобили силовых структур страны.

Об этом сообщается в Twitter телекомпании Global News.

Митингующие требуют, чтобы коррумпированное правительство ушло из Багдада и никогда не возвращалось!, — указано в публикации.

Акции протестов начались в Багдаде в октябре 2019 года. Затем волна митингов распространилась по городам, расположенным южнее иракской столицы. Демонстранты, а это в основном безработная молодёжь, требуют смены режима. Студенты считают политическую систему Ирака коррумпированной и хотят, чтобы вся политическая элита, которую поддерживают проиранские отряды ополчения, покинула свои посты. Молодые иракцы жалуются на то, что не могут найти работу в своей стране и винят в этом власти.

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется с каждым днём. Акции протеста против действий властей проходят и в Иране. В воскресенье демонстранты вновь начали стягиваться к Тегеранскому университету, писал NEWS.ru. 

 

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