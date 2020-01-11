https://static.news.ru/photo/d9230264-3530-11ea-8814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yousif al-Hashimi/twitter.com

В Ираке продолжаются беспорядки. На этот раз протестующие против правительства в городе Васит, который расположен к югу от Багдада, взяли штурмом автомобили силовых структур страны.

Об этом сообщается в Twitter телекомпании Global News.

Митингующие требуют, чтобы коррумпированное правительство ушло из Багдада и никогда не возвращалось!, — указано в публикации.

Riots are ongoing in the city of Wasit south of Baghdad.



Here University students take control of riot politics cars that have been used against them. Students want the corrupt gov in Baghdad gone and are not backing down’! @lulu_main pic.twitter.com/nGPjxqdH28 — Global News (@GlobalNewsIL) 12 января 2020 г.

Акции протестов начались в Багдаде в октябре 2019 года. Затем волна митингов распространилась по городам, расположенным южнее иракской столицы. Демонстранты, а это в основном безработная молодёжь, требуют смены режима. Студенты считают политическую систему Ирака коррумпированной и хотят, чтобы вся политическая элита, которую поддерживают проиранские отряды ополчения, покинула свои посты. Молодые иракцы жалуются на то, что не могут найти работу в своей стране и винят в этом власти.

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется с каждым днём. Акции протеста против действий властей проходят и в Иране. В воскресенье демонстранты вновь начали стягиваться к Тегеранскому университету, писал NEWS.ru.