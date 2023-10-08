В Израиле заявили, что война против палестинских группировок будет сложной Представитель ЦАХАЛ: война Израиля с ХАМАС будет сложной

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Израиль ждут тяжелые дни, война с ХАМАС будет сложной, сообщил представитель армии обороны страны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в Twitter (X). По его словам, палестинская группировка совершила военные преступления и заплатит за них.

Война будет сложной, Израиль впереди ждут непростые дни. Армия сильна и задействует всю свою силу, — написал Хагари.

Кроме того, Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ сообщил, что в пяти населенных пунктах на севере страны началась эвакуация.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ХАМАС в субботу, 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Армия обороны Израиля начала ответную операцию «Железные мечи» и вскоре объявила, что войска вернули контроль на большей части захваченных поселений. В частности, военнослужащие восстановили порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим и Нир Оз.

В то же время бойцы исламистской группировки ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, на территории вблизи границы с сектором Газа идут ожесточенные бои. Отмечается, что военное руководство Израиля направило в направлении этой общины более дюжины танков.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа

Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Оно запланировано на 8 октября. По словам посла Абделя Хафиза Нофаля, в этот же день ЦАХАЛ планирует начать наступление в направлении сектора Газа.