Израиль ждут тяжелые дни, война с ХАМАС будет сложной, сообщил представитель армии обороны страны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в Twitter (X). По его словам, палестинская группировка совершила военные преступления и заплатит за них.
Война будет сложной, Израиль впереди ждут непростые дни. Армия сильна и задействует всю свою силу, — написал Хагари.
Кроме того, Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ сообщил, что в пяти населенных пунктах на севере страны началась эвакуация.
Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ХАМАС в субботу, 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Армия обороны Израиля начала ответную операцию «Железные мечи» и вскоре объявила, что войска вернули контроль на большей части захваченных поселений. В частности, военнослужащие восстановили порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим и Нир Оз.
В то же время бойцы исламистской группировки ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, на территории вблизи границы с сектором Газа идут ожесточенные бои. Отмечается, что военное руководство Израиля направило в направлении этой общины более дюжины танков.
Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press
Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа
Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press
Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press
Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Оно запланировано на 8 октября. По словам посла Абделя Хафиза Нофаля, в этот же день ЦАХАЛ планирует начать наступление в направлении сектора Газа.