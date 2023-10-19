Британский премьер прилетел в Израиль

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Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Израиль, сообщает радиостанция «Галей ЦАХАЛ». Его самолет приземлился в аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива. Ожидается, что с ним встретятся премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог.

Накануне в Израиль с визитом прилетал президент США Джо Байден. По его итогам он заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю, и пообещал на этой неделе обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю. По его словам, Вашингтон намерен обеспечить всем необходимым систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол».

Вместе с этим Байден заявил о выделении гуманитарной помощи сектору Газа и Западному берегу реки Иордан в размере $100 млн. По его словам, эти средства помогут более чем 1 млн палестинцев.

После этого израильский премьер объявил, что страна не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа. По его словам, таковыми были требования Байдена. При этом там подчеркнули, что любые поставки для палестинского движения ХАМАС будут пресекаться.

На время визита американского лидера правительство Израиля запретило военнослужащим ЦАХАЛ наносить удары по сектору Газа. При этом атаки на ракетные установки и бойцов ХАМАС продолжились.