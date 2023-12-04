Британский политик посоветовал Зеленскому бежать с Украины Политик Гэллоуэй счел бегство с Украины единственным выходом Зеленского

Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому повезет, если удастся сбежать из страны, заявил в социальной сети Twitter (Х) британский политик Джордж Гэллоуэй. По его словам, в политических кругах страны нарастает недовольство главой государства. Именно поэтому бегство остается единственным вариантом спасения, считает он.

Ему повезет, если ему удастся бежать из страны живым, — пишет Гэллоуэй.

Ранее сообщалось, что рейтинг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стал в два раза выше, чем у Зеленского. Согласно соцопросам, украинскому лидеру доверяют меньше трети (32%) населения, в то время как Залужному — 70%.

Кроме того, Зеленского в рейтинге обошел и глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Ему доверяет почти половина (45%) украинцев. Отмечается, что к падению популярности украинского президента привели обеспокоенность населения в развитии своей страны и коррупционные скандалы в правительстве.

Коррупционные скандалы не обошли стороной и самого Зеленского, который пришел к власти под лозунгами борьбы с этим явлением. Стало известно, что Зеленский не задекларировал доход в размере $8,6 млн (782 млн рублей). По данным СМИ, украинский лидер получил деньги не позднее 2020 года через офшор в Белизе, контролируемый его супругой Еленой Зеленской.