Британцы вышли за Газу: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу В шествии против военных действий Израиля в Газе участвуют сотни тысяч британцев

Фото: Howard Jones/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марш сторонников Палестины в День перемирия в Лондоне

В Великобритании проходит многотысячное шествие противников военных действий Израиля в секторе Газа. Предполагается, что за день в акции примут участие порядка 500 000 человек. В том числе к шествию присоединился бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Уже случились несколько потасовок пропалестински настроенных демонстрантов с полицией. Инциденты произошли до и после двухминутной акции молчания в память о погибших в Газе у военного мемориала Кенотафа в Лондоне. Позже прошли еще несколько столкновений по всей столице Англии. Против поддерживающих Палестину демонстрантов устраивали засады активисты правого политического толка. Последних задерживала полиция.

Главное о событиях, связанных с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке, к утру 11 ноября читайте в материале NEWS.ru.

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Массовая драка произошла из-за показа документального фильма Галь Гадот о резне, устроенной ХАМАС 7 октября. Сторонники Палестины и Израиля устроили потасовку около Музея толерантности, где проходил показ документальной ленты. Полиция пыталась успокоить участников беспорядков, но потом применила перцовые баллончики. Несколько человек задержали. До этого основатель Музея толерантности, раввин Марвин Хир назвал ХАМАС «нацистами XXI века».

Иран предложил 10 вариантов установления мира

Союзники Палестины продолжают дипломатические попытки привести ситуацию к миру. Так, президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на внеочередном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, сформулировал 10 предложений, направленных на содействие прекращению огня в секторе Газа. При этом Раиси назвал США главным соучастником преступлений Израиля в Газе.

Иранский президент потребовал прекратить убийства жителей Газы, снять гуманитарную блокаду с анклава, добиться вывода израильских войск. Со стороны мусульманских стран он предложил оборвать любые политические и экономические отношения с Иерусалимом, создать международный суд для преследования военных преступников, учредить фонд для немедленного восстановления Газы.

Тем временем вооруженный беспилотник нанес удар по американской базе на военном аэродроме Харир в Ираке. Была повреждена инфраструктура объекта.

Израиль доставил гуманитарный груз в Газу

По меньшей мере 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», отчиталось израильское управление по координации действий правительства на палестинских территориях. По данным ведомства, большая часть груза — продовольствие. 22 грузовика привезли в Газу 395 тонн продуктов питания, еще три — 30 тонн медоборудования, два — 57 тонн воды, оставшиеся три — 58 тонн смешанных грузов. Помощь гражданскому населению анклава передали ООН и египетский Красный Полумесяц.

При этом гуманитарная ситуация в анклаве остается сложной. 11 ноября стало известно, что врачи приостановили операции в больнице «Аш-Шифа». В результате умер новорожденный, который находился в инкубаторе.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press КПП «Рафах»

Палестина дала отпор ЦАХАЛ в районе медцентра в Газе

Палестинские формирования остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа. Военные дали ЦАХАЛ отпор более чем в пяти районах анклава. Несколько солдат ЦАХАЛ попали в засаду в районе больницы «Аш-Шифа», в результате чего некоторые из них были убиты. Кроме того, сообщается об уничтожении нескольких израильских танков.

Палестина готовится к выборам

Палестина, несмотря на обострение военного конфликта, готова провести всеобщие парламентские и президентские выборы на всех своих территориях. В том числе выборы могут состояться и в Иерусалиме.

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