Брешь в обороне: Иран добрался до ядерного реактора Израиля

В ночь на 22 апреля израильские ВВС совершили налёт на Сирию, поразив, как утверждается, её системы ПВО и позиции проиранских иррегулярных формирований, которые чаще всего становятся мишенями Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ). Операция только на первый взгляд носила рутинный характер: она стала ответом на первое в своём роде падение сирийской ракеты вблизи исследовательского центра в Димоне, где находится израильский ядерный реактор. О том, что построенный 1964 году атомный объект уязвим для ударов, говорят последние несколько лет.

В результате нападения к востоку от Дамаска была уничтожена база сирийских ПВО, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Среди сирийских офицеров есть жертвы. Помимо этого, мишенью ЦАХАЛ стали склады оружия, которые принадлежали шиитским иррегулярным формированиям, воюющим на стороне сирийского правительства, и, как считается, подконтрольным Ирану.

Авиарейду предшествовало срабатывание сирен в ряде районов Израиля и применение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тем не менее полностью отразить нападение со стороны Арабской Республики не удалось: до еврейского государства долетела ракета «земля-воздух» советского комплекса С-200, стоящего на вооружении правительственной Сирийской арабской армии (САА). Она приземлилась в пустыне Негев — предположительно, в четырёх километрах от города Димона, где расположен секретный исследовательский центр и по совместительству второй старейший в мире ядерный реактор.

Ракеты, как утверждают иранские официальные агентства, должны были поразить инфраструктуру израильской ядерной программы. Вероятно, в отместку за диверсии против иранского ядерного объекта в Натанзе. Однако официального подтверждения этому пока нет.

Дозированные сведения

Пресс-служба ЦАХАЛ попыталась преуменьшить то, что произошло возле Димоны, указав, что разорвалась сирийская ракета, всего лишь «потерявшая цель». Как свидетельствует практика освещения подобных событий в Израиле, масштаб опасности мог быть скрыт военной цензурой. По некоторым данным, разрыв снаряда был настолько мощным, что его слышали даже в Иерусалиме и Реховоте. Армия усилила бдительность в районе Димоны. Сейчас эксперты выясняют , почему местная система ПРО не смогла перехватить «посылку» из соседней страны.

Шальные удары со стороны Сирии нередко становятся головной болью для израильтян и их партнёров. В марте 2017 года выпущенная сирийскими ПВО ракета была нейтрализована системой ПРО «Хец», однако её обломки оказались на территории Иордании. А в сентябре 2018 года сирийская батарея С-200, работавшая против израильской авиации, случайно поразила российский разведывательный самолёт. Это парадоксальным образом привело к возникновению дипломатической напряжённости в отношениях между РФ и еврейским государством.

Факт в том, что, согласно оценкам израильских экспертов, сирийская ракета впервые «добралась» до окрестностей израильского ядерного центра, который был построен ещё в 1964 году. Сознательно или нет, но противники еврейского государства напомнили ему о необходимости усилить защиту этого непростого во всех смыслах места.

Просроченный реактор

syriahr.com

Призывы ужесточить меры безопасности в Димоне звучат давно. Серьёзный сигнал о необходимости что-то менять на объекте прозвенел в 2019 году, когда иранские силы нанесли изощрённый удар по инфраструктуре другого государства — Саудовской Аравии. Комбинированная атака, которая вывела из строя нефтеперерабатывающие заводы местной компании Saudi Aramco в двух городах, показала, насколько точными могут быть нападения близких к Ирану формирований. В число лояльных Исламской Республике сил исследователи в последнее время относят не только угрожающих северным рубежам Израиля ливанскую «Хезболлу» и сирийских ополченцев, но и обстреливающие израильтян с юга палестинские группировки.

Вероятно, любой прорыв в том, что касается увеличения точности их арсеналов, обесценит и без того хрупкое военное превосходство Израиля и заставит его тщательно обдумывать дальнейшую судьбу объекта в пустыне Негев.

Неслучайно в 2019 году профессор Узи Эвен, которого называют одним из отцов-основателей ядерного объекта в Димоне, написал для газеты «Гаарец» колонку с адресованным к властям еврейского государства призывом закрыть ветхий ядерный реактор навсегда. Он признал, что Тегеран обладает всеми передовыми военными технологиями, которые позволяют «разрабатывать и эксплуатировать большое количество беспилотников и крылатых ракет одновременно». Это делает Израиль уязвимым для комбинированных атак со стороны иранских сил, убеждён учёный. Если Димона продолжит функционировать в нынешних условиях, когда регион балансирует на грани войны, то ему, вероятно, угрожает своя ядерная катастрофа. Скрытые израильские операции против иранских ядерных объектов только увеличивают вероятность этого сценария.