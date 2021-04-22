Брешь в обороне: Иран добрался до ядерного реактора Израиля

В ночь на 22 апреля израильские ВВС совершили налёт на Сирию, поразив, как утверждается, её системы ПВО и позиции проиранских иррегулярных формирований, которые чаще всего становятся мишенями Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ). Операция только на первый взгляд носила рутинный характер: она стала ответом на первое в своём роде падение сирийской ракеты вблизи исследовательского центра в Димоне, где находится израильский ядерный реактор. О том, что построенный 1964 году атомный объект уязвим для ударов, говорят последние несколько лет.
В результате нападения к востоку от Дамаска была уничтожена база сирийских ПВО,
Авиарейду предшествовало срабатывание сирен в ряде районов Израиля и применение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тем не менее полностью отразить нападение со стороны Арабской Республики не удалось: до еврейского государства
Ракеты, как
Дозированные сведения
Пресс-служба ЦАХАЛ попыталась преуменьшить то, что произошло возле Димоны, указав, что разорвалась сирийская ракета, всего лишь «потерявшая цель». Как свидетельствует практика освещения подобных событий в Израиле, масштаб опасности мог быть скрыт военной цензурой. По некоторым данным, разрыв снаряда был настолько мощным, что его слышали даже в Иерусалиме и Реховоте. Армия усилила бдительность в районе Димоны. Сейчас эксперты
Шальные удары со стороны Сирии нередко становятся головной болью для израильтян и их партнёров. В марте 2017 года выпущенная сирийскими ПВО ракета была нейтрализована системой ПРО «Хец», однако её обломки оказались на территории Иордании. А в сентябре 2018 года сирийская батарея С-200, работавшая против израильской авиации, случайно поразила российский разведывательный самолёт. Это парадоксальным образом привело к возникновению дипломатической напряжённости в отношениях между РФ и еврейским государством.
Факт в том, что, согласно оценкам израильских экспертов, сирийская ракета впервые «добралась» до окрестностей израильского ядерного центра, который был построен ещё в 1964 году. Сознательно или нет, но противники еврейского государства напомнили ему о необходимости усилить защиту этого непростого во всех смыслах места.
Просроченный реактор
Призывы ужесточить меры безопасности в Димоне звучат давно. Серьёзный сигнал о необходимости что-то менять на объекте прозвенел в 2019 году, когда иранские силы нанесли изощрённый удар по инфраструктуре другого государства — Саудовской Аравии. Комбинированная атака, которая вывела из строя нефтеперерабатывающие заводы местной компании Saudi Aramco в двух городах, показала, насколько точными могут быть нападения близких к Ирану формирований. В число лояльных Исламской Республике сил исследователи в последнее время
Вероятно, любой прорыв в том, что касается увеличения точности их арсеналов, обесценит и без того хрупкое военное превосходство Израиля и заставит его тщательно обдумывать дальнейшую судьбу объекта в пустыне Негев.
Неслучайно в 2019 году профессор Узи Эвен, которого называют одним из отцов-основателей ядерного объекта в Димоне, написал для газеты «Гаарец»