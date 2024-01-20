В ЕС объяснили, зачем власти Израиля платили ХАМАС Боррель: Израиль финансировал ХАМАС для ослабления Палестинской автономии

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Израиль ранее финансировал движение ХАМАС с целью ослабить Палестинскую автономию под руководством Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Во время своей речи в университете Вальядолида в Испании он также добавил, что единственным верным решением в урегулировании палестино-израильского конфликта будет создание государства Палестина, пишет Reuters.

Да, ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую ФАТХ, — сказал политик.

Ранее президент США Джо Байден выразил мнение, что одной из причин нападения движения ХАМАС на Израиль стало стремление Соединенных Штатов нормализовать отношения Саудовской Аравии и еврейского государства. По его словам, целью было изменение динамики во всем регионе.

В январе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась. Он также анонсировал скорое окончание интенсивных боев на юге анклава. До этого Галант обещал продолжение военных действий до тех пор, пока все заложники не будут возвращены.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом является одним из обязательных условий окончания военных действий против движения ХАМАС. По его словам, в обратном случае через «эту дыру» позднее пройдут новые радикалы.