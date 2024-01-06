Боррель призвал немедленно предпринять усилия по прекращению огня в Газе

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Мировому сообществу необходимо незамедлительно предпринять шаги по прекращению огня в секторе Газа, заявил на пресс-конференции в Бейруте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит телеканал LBC, нельзя наблюдать за происходящим «сложа руки».

Необходимы немедленные действия по установлению постоянного прекращения огня в секторе Газа. <...> Мы не можем также наблюдать сложа руки за продолжением насилия, которое творят еврейские поселенцы на Западном берегу реки Иордан, — подчеркнул Боррель.

Исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб добавил, что его страна всеми силами пытается избежать вовлечения в масштабный конфликт с Израилем. Он добавил, что ситуацию на Ближнем Востоке можно решить только политическим урегулированием.



Ранее замгенсек ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сказал, что сектор Газа стал местом смерти и отчаяния. По его словам, надвигается катастрофа в области здравоохранения: десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, убиты или ранены. Семьи спят под открытым небом, подчеркнул Гриффитс. Температура, по его словам, тем временем резко понижается, холодает.