Боррель назвал позором ситуацию вокруг сектора Газа

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал позором ситуацию в секторе Газа. В интервью испанскому изданию El País он также обвинил США в невозможности разрешения конфликта. Боррель отдельно отметил, что у Европы также нет возможностей разрешить данный конфликт. По его мнению, без двойных стандартов международная политика не обходится.

Это скандальная ситуация, позор, но не в наших руках ее разрешить. <...> Нас часто критикуют за двойные стандарты. Но международная политика — это в значительной степени применение двойных стандартов, — сказал европейский чиновник.

Израиль 7 августа согласился на условия перемирия, предложенные в секторе Газа. Израильский министр здравоохранения Ницан Горовиц отметил, что задачи операции в целом выполнены. Боевые действия следует закончить как можно быстрее, считает он.

Группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) также подтвердила заключение перемирия с Израилем. При этом обе стороны пообещали прекратить перемирие, если их условия не будут выполнены и договоренности будут нарушены.

Армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе 5 августа.