Боррель рассказал о самом страшном оружии Израиля против сектора Газа Боррель: Израиль использует голод как оружие в секторе Газа

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Израиль использует голод как оружие против жителей сектора Газа, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais. По его словам, действия Тель-Авива противоречат международному праву. Планы премьер-министра Биньямина Нетаньяху он назвал неприемлемыми, добавив, что Израиль сеет семена ненависти для нескольких поколений.

Мы уже находимся в разгаре катастрофы. ООН была вынуждена приостановить гуманитарную помощь: Израиль использует голод как оружие, а это противоречит международному праву. Газа была разрушена до основания: применение силы было непропорциональным, — заявил Боррель.

Палестинская группировка ХАМАС является идеей, бороться против которой можно только с помощью другой идеи, добавил он. Боррель также напомнил, что именно израильтяне финансировали ХАМАС и сыграли роль в расколе палестинцев.

Ранее министр Израиля по делам женщин Мэй Голан заявила, что гордится руинами Газы. Пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер во время пресс-конференции не стал комментировать высказывания Голан, переведя внимание на другого спикера.