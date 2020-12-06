Время уступать: нужна ли Европе сделка с одиночкой Асадом

Политика Евросоюза в отношении Сирии может качественно поменяться. Это допускают авторы нового исследования Российского совета по международным делам (РСМД) «Россия и ЕС в Сирии. В поиске новых подходов?», указывая на высказывания европейских политологов и политиков. В тетради, которая посвящена анализу постконфликтного восстановления Арабской Республики, отмечается, что у Москвы и Брюсселя есть перспективы для выборочного сотрудничества по этому непростому досье.

Эксперты РСМД констатируют: в Европе всё больше осознают непрактичность и нереалистичность применявшейся к Сирии концепции «политических преобразований», условием которых является отстранение от власти президента Башара Асада, и приходят к осознанию факта, что устоявшаяся линия на экономическое давление и изоляцию не дала плодов.

На этом фоне несколько европейских государств — Италия, Польша, Австрия, Греция и Венгрия — нарушают «внутреннюю дисциплину», восстанавливая неофициальные контакты с президентским дворцом в Дамаске и обсуждая перспективы возвращения своих дипмиссий в сирийскую столицу и возможность частичной реабилитации торговых и экономических связей, обращают внимание исследователи.

В качестве альтернативы нынешнему курсу, доказавшему свою неэффективность, предлагается «тонкая настройка» европейской политики, ориентированная на принцип «больше уступок — больше участия», — говорится в исследовании РСМД. — Такая адаптация курса предполагает частичное снятие секторальных санкций и отмену ряда других ограничений, что позволит несколько улучшить условия жизни сирийцев.

Дамаск (Сирия) Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

В тетради РСМД отмечается, что европейские санкции давно приобрели контрпродуктивный характер, потеряв свою связь с изначально поставленными политическими целями, ради достижения которых они вводились. Согласно этим оценкам, ограничительные меры ЕС парадоксальным образом оказали услугу «партии войны» внутри сирийского руководства в лице некоторых миллиардеров и полевых командиров. При этом некоторые западные политики по-прежнему рассматривают сегодняшнюю ситуацию в Арабской Республике как доказательство эффективности рестриктивных мер, но «этот тезис представляется весьма сомнительным в свете той цены, которую уже заплатили простые сирийцы, а также риска полной дестабилизации обстановки в стране на многие годы вперёд», уверены эксперты.

Понятно, что различий во взглядах России и Европы на восстановление Сирии больше, чем общих моментов. И хотя разница в подходах в значительной мере определяется нынешним состоянием российско-американских отношений, ЕС начинает всё отчётливее осознавать, что геополитические интересы европейских государств не всегда совпадают с интересами их непредсказуемого евро-атлантического союзника, — отмечается в тетради РСМД.

Эксперты верят в возможность конструктивного сотрудничества РФ и ЕС по сирийскому досье, однако считают, что для этого необходимо выработать единое понимание по поводу того, каких действий и с какой целью следует ожидать от официального Дамаска, а также на какие уступки готов пойти Союз в случае изменения «поведения режима».

Устойчивая стабилизация в Сирии возможна только при условии масштабных реформ. В этом контексте ЕС должен обстоятельно разъяснить свой принцип «больше уступок — больше участия», показав, каким образом можно постепенно нормализовать отношения с Дамаском в обмен на курс последнего на политическую открытость и структурные реформы, — считают эксперты РСМД.

По их оценкам, в поиске точек соприкосновения между Брюсселем и Дамаском роль российской дипломатии является практически незаменимой. В том случае если Евросоюз пойдёт на пересмотр своей санкционной политики, очень многое будет зависеть от готовности российской стороны к заключению компромиссных соглашений сразу в нескольких сферах. Это реформирование конституциональной и политической структуры Арабской Республики, реставрация экономики и формирование — в координации с сирийскими властями — международного механизма распределения гуманитарной помощи.