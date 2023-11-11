Больница в Газе может закрыться через три часа из-за нехватки топлива

Фото: Matias Chiofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за исчерпания запасов топлива больница «Аль-Кудс» в секторе Газа может прекратить свою работу в течение следующих трех часов, говорится в сообщении палестинского общества Красного Полумесяца в социальной сети Twitter (X). Отмечается, что без медицинской помощи останутся почти пятьсот пациентов.

Больница «Аль-Кудс» может быть закрыта в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива и неприбытия помощи. Пятьсот пациентов и раненых будут лишены медицинской помощи. Погибнут те, кто находится в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах, — говорится в официальном пресс-релизе палестинского общества Красного Полумесяца.

Ответственность за страдания мирного населения сектора Газа несет исключительно палестинская радикальная организация ХАМАС, а не Израиль, считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Таким образом израильский лидер ответил на критику президента Франции Эммануэля Макрона относительно методов ведения военной операции в этом регионе.

Ранее сообщалось, что танки армии Израиля окружили детскую больницу «Ар-Рантиси» в секторе Газа. Пациентов отделения интенсивной терапии эвакуировали из медицинского учреждения. Тяжелая израильская техника встала вплотную к зданию больницы, поэтому эвакуация продвигалась медленно. Сколько всего детей находилось в медцентре, неизвестно.