Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа прекратила работу Больница на севере Газы прекратила работу из-за отсутствия топлива и электричества

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Больница «Аль-Кудс» на севере сектора Газа прекратила работу из-за отсутствия топлива и электроэнергии, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (PRSC) в Twitter (X). В руководстве больницы о рисках подобной ситуации предупреждали еще 11 ноября.

12 ноября 2023 года Палестинское общество Красного Полумесяца объявило, что больница «Аль-Кудс» в городе Газа вышла из строя и больше не работает. Прекращение оказания [медицинских] услуг связано с истощением доступных [запасов] топлива и отключением электроэнергии, — заявили в организации.

11 ноября врачи приостановили операции в больнице «Аш-Шифа», которая является крупнейшей в секторе Газа, из-за отсутствия топлива. В Министерстве здравоохранения анклава тогда сообщили, что в стационаре скончался один новорожденный, который находился в инкубаторе. Директор больницы рассказывал, что при ударе израильских ВВС по прилегающей к госпиталю территории погибли шесть человек. Также некоторые пациенты получили ранения. Он отметил, что ЦАХАЛ нанесла удар в непосредственной близости от палатки с журналистами.