https://static.news.ru/photo/b6f0555a-3136-11ea-bae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

В иранском городе Керман 35 человек погибли в давке при прощании с убитым США генералом Касемом Сулеймани.

Об этом сообщает телерадиокорпорация IRIB . По её данным, ещё 48 человек получили травмы.

К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, — рассказал руководитель службы скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

Он отметил, что пострадавшие госпитализированы. Все обстоятельства произошедшего выясняются, начато расследование.

Ранее News.ru писал о том, что церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани началась на юго-востоке страны, в Кермане. Это родной город убитого американцами военного. Десятки тысяч человек вышли на улицы. Участники церемонии несут траурные знамена и флаги, а также портреты Сулеймани и скандируют лозунги, осуждающие действия «империалистических сил».

Генерал, возглавлявший спецподразделение «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам.