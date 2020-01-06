В иранском городе Керман 35 человек погибли в давке при прощании с убитым США генералом Касемом Сулеймани.
Об этом сообщает телерадиокорпорация
К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, — рассказал руководитель службы скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.
Он отметил, что пострадавшие госпитализированы. Все обстоятельства произошедшего выясняются, начато расследование.
Ранее News.ru писал о том, что церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани началась на юго-востоке страны, в Кермане. Это родной город убитого американцами военного. Десятки тысяч человек вышли на улицы. Участники церемонии несут траурные знамена и флаги, а также портреты Сулеймани и скандируют лозунги, осуждающие действия «империалистических сил».
Генерал, возглавлявший спецподразделение «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам.
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