Более 50 человек стали жертвами удара по лагерю беженцев в Газе WAFA: 51 человек погиб после удара по лагерю беженцев в секторе Газа

Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 51 человек стал жертвой удара по лагерю беженцев Эль-Магази, расположенному в центральной части сектора Газа, сообщает палестинское агентство WAFA. По его данным, удар совершили ВВС Израиля.

Согласно приведенным сведениям, удар был нанесен вечером 4 ноября, израильские ВВС атаковали один из жилых домов в лагере беженцев. При этом сообщается, что большинство жертв составляют женщины и дети. Также поступила информация о десятках пострадавших, многие из которых находятся под завалами. Никаких приблизительных цифр раненых агентство не называет.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что более 150 человек пострадали в результате удара израильских ВВС по зданию школы Аль-Фахура в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа. По информации СМИ, лагерь является «крупнейшим центром убежища в секторе Газа». По данным телеканала, еще два человека погибли в результате обстрела израильскими войсками ворот детской больницы Аль-Наср в Газе.

До этого Reuters со ссылкой на заявление представителей движения ХАМАС заявило, что по меньшей мере 195 палестинцев погибли и 777 пострадали при повторных ударах Израиля по лагерю Джебалия в секторе Газа во вторник и среду. В лагере разорвалось по меньшей мере шесть авиабомб.