Более 30 человек погибли при ударе Израиля по школе ООН в Джабалии

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Здание школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газы было атаковано ракетами израильской авиации, сообщил телеканал Al Mayadeen. В результате погибло более 30 человек.

Более 30 человек, находившихся внутри здания, погибли в результате атаки, еще 100 получили ранения, — заявил в эфире представитель Палестинского общества Красного Полумесяца.

По его словам, школа Абу Хусейн в лагере Джабалия служила убежищем для нескольких тысяч переселенцев. Представитель также отметил, что число жертв может увеличиться из-за наличия множества тяжелораненых.

Ранее сообщалось, что в поселке Бейт-Яхун на юге Ливана, по которому ударили израильские ВВС, погибли четыре человека. Среди жертв сын Мухаммеда Раада — главы парламентской фракции «Верность сопротивлению», состоящей из депутатов от «Хезболлы». Ракета попала в один из домов, где находились активисты шиитской партии.

До этого стало известно, что не менее четырех мирных жителей погибли на юге Ливана в результате удара беспилотников израильских ВВС. ЦАХАЛ атаковала территорию соседнего государства в ответ на обстрелы еврейских поселений вооруженными формированиями «Хезболлы».