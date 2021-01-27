Более 200 человек пострадали в ходе беспорядков в Триполи

https://static.news.ru/photo/90ea5218-6135-11eb-9bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Khaled/Xinhua

В ходе столкновений между протестующими и силовиками в ливанском городе Триполи пострадали 226 человек. Из них 35 были госпитализированы.

В числе пострадавших девять полицейских, в том числе три офицера. Они получили ранения, когда демонстранты бросили в них несколько боевых гранат.

В настоящее время центр Триполи контролируется ливанской армией. Улицы патрулируются бронетехникой, сообщает агентство Al-Wataniya.

Беспорядки продолжаются в Триполи третий день. Протестующие недовольны ограничениями, ведёнными в стране в связи с новой вспышкой коронавируса. Они требуют отмены комендантского часа и принятия мер по улучшению условий жизни. Карантинный режим, который будет действовать в стране до 8 февраля, практически остановил экономическую активность, что привело к разорению многих мелких и средних предприятий и росту безработицы до 60%.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Нидерландов задержала в Роттердаме свыше 80 человек за подстрекательство к беспорядкам во время акций против комендантского часа и ограничительных мер. В их числе оказался 11-летний ребёнок.