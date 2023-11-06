Более 200 человек погибли за ночь в секторе Газа в результате обстрелов Al Hadath: более 200 человек погибли ночью в секторе Газа в результате обстрелов

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 200 человек погибли в секторе Газа в результате ударов израильских сил, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав. До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее истребители за сутки атаковали 450 военных объектов ХАМАС в анклаве.

Более 200 человек были убиты в Газе во время рейдов, свидетелями которых сектор стал прошлой ночью, — указали в публикации.

Сухопутные войска Армии обороны Израиля взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. Также уточнялось, что в ходе операции были убиты несколько членов ХАМАС.

На сайте ЦАХАЛ был дополнен список имен военных, погибших в результате боевых действий. Сейчас там представлены 346 карточек, в которых указаны имена, должности, есть фото. Вместе с тем в ведомстве отчитались об убийстве 12 командиров ХАМАС и 2500 ударах по объектам этого движения в секторе Газа с начала наземной операции.

Ранее бригадный генерал ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские войска полностью окружили Газу и вышли к морю. Военные разделили анклав на север и юг. В ведомстве отметили, что гуманитарный коридор продолжит работать.