Более 20 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома из-за обстрелов

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 20 тысяч человек покинули свои дома из-за атак израильской армии. Людей разместили в убежищах, передает агентство ТАСС.

Также в организации сообщили, что палестинцы устроили акцию протеста на западном берегу Иордана в знак солидарности с жителями сектора. В результате столкновений с израильскими солдатами приблизительно 30 человек пострадали, еще трое погибли.

Ранее командование ЦАХАЛ сообщило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на ракетные атаки по южным и центральным районам страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту движения ХАМАС, в результате чего им удалось ликвидировать четыре командных центра радикалов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна намерена воевать с палестинскими радикалами до последнего, используя все возможности вооруженных сил. По его словам, борьба будет сложной и долгой, однако группировка ХАМАС будет уничтожена. Политик призвал жителей покинуть пакистанский анклав.

Ранее российская авиакомпания Red Wings сообщила о временном ограничении полетов в Тель-Авив. В связи с эскалацией конфликта самолеты будут летать по новому расписанию.