Более 150 человек пострадали при ударе Израиля по зданию школы в Газе

Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 150 человек пострадали в результате удара израильских ВВС по зданию школы Аль-Фахура в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа, передает телеканал Al Hadath. Там отметили, что точное число погибших пока неизвестно.

В Al Hadath добавили, что лагерь является «крупнейшим центром убежища в секторе Газа». По данным телеканала, еще два человека погибли в результате обстрела израильскими войсками ворот детской больницы Аль-Наср в Газе.

2 ноября палестинский Минздрав сообщил, что число погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в результате атак израильской армии с 7 октября достигло 8850 человек, свыше 24 тысяч человек ранены. Более 73% от этого числа — женщины, дети и пожилые люди. В Минздраве также уточнили, что за это время погибли более 130 врачей, порядка 110 были ранены. Кроме того, были совершены нападения более чем на 50 машин скорой помощи, из которых 28 вышли из строя.

Ранее Reuters со ссылкой на заявление представителей движения ХАМАС заявило, что по меньшей мере 195 палестинцев погибли и 777 человек пострадали при повторных ударах Израиля по лагерю Джебалия в секторе Газа во вторник и среду. В лагере разорвалось по меньшей мере шесть авиабомб.

Жилой квартал беженцев был разрушен до основания. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что удары ЦАХАЛ по лагерю беженцев являются зверством. По его словам, боевые действия в палестинском анклаве вступили в более сложную фазу со всеми катастрофичными гуманитарными последствиями.