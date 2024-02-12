Более 100 жителей сектора Газа погибли в результате бомбардировок Рафаха

Фото: Omar Ishaq/dpa/Global Look Press

Более 100 человек погибли и более 230 получили ранения в результате бомбардировок города Рафах, расположенного в секторе Газа, сообщает издание Al Mayadeen в своем аккаунте в соцсети Twitter (X). По его данным, самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли более 50 ударов по городу за последние несколько часов. Представители Красного Полумесяца утверждают, что под удар попадают жилые дома, расположенные рядом со штаб-квартирой организации.

В настоящее время раненых палестинцев доставляют в местные больницы, туда же привозят тела погибших. По словам директора госпиталя Сухайб аль-Хомас, больница находится в крайне тяжелом положении, так как врачам не хватает лекарств для всех пациентов. В местном госпитале Наджар, куда также свозят раненых, насчитывается всего 30 коек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее поручил армии страны подготовиться к ликвидации оставшихся батальонов палестинского движения ХАМАС в городе Рафах. При этом он заявил, что офицеры ЦАХАЛ также должны подготовить план по эвакуации мирного населения. Позднее город попал под обстрелы. Операция армии Израиля вызвала крайнее недовольство у властей Египта. Предполагается, что Каир может разорвать Кэмп-Дэвидские соглашения, если подразделения ЦАХАЛ войдут в Рафах.