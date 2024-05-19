Более 10 человек погибли при ударе Израиля по сектору Газа Al Jazeera: 17 человек стали жертвами удара Израиля по центру сектора Газа

Фото: idf.il

Армия обороны Израиля нанесла удар по дому, расположенному к северу от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. По его информации, в результате атаки погибли по меньшей мере 17 человек.

Канал уточнил, что еще десятки местных жителей пропали без вести или были ранены. Помимо этого, артиллерия израильской армии наносит удары по районам на востоке и в центре города Рафах в южной части палестинского анклава. Один из таких прилетов пришелся по жилому району к востоку от Газы. При ударе несколько человек погибли, также есть раненые, точное число пострадавших неизвестно.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начала боев в восточной части города Рафах на юге сектора Газа. Боевые столкновения проходят и в районе Аз-Зейтун в северной части анклава.

СМИ сообщали, что переговоры между властями Израиля и палестинским движением ХАМАС приостановлены, они зашли в тупик. Уточнялось, что стороны не смогли заключить договоренности по обмену пленными.

До этого стало известно о гибели сотрудника ООН на территории сектора Газа. Несколько представителей всемирной организации получили травмы на пропускном пункте «Рафах».