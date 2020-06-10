Бойцы США попытались остановить военный патруль РФ в Сирии

https://static.news.ru/photo/e129ca6a-ab55-11ea-96cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Xinhua/Global Look Press

На пути российского военного патруля в Сирии произошёл инцидент. Бойцы США попытались преградить путь автомобилям РФ.

Инцидент произошёл в населённом пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке, — пишет РИА Новости.

Однако попытка остановить машины провалилась. Неожиданно из-под капота американского бронеавтомобиля M1235 MRAP повалил дым, и он заглох. Российские бойцы продолжили свой маршрут без остановок. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Ранее NEWS.ru информировал, что в октябре 2019 года представитель российской специальной группировки в Сирии Игорь Серицкий рассказал о планах строительства базы военной полиции в городе Кобани. На данный момент именно из её расположения осуществляется патрулирование сирийской территории.