Бойцы США попытались остановить военный патруль РФ в Сирии

На пути российского военного патруля в Сирии произошёл инцидент. Бойцы США попытались преградить путь автомобилям РФ.
Инцидент произошёл в населённом пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке, — пишет РИА Новости.
Однако попытка остановить машины провалилась. Неожиданно из-под капота американского бронеавтомобиля M1235 MRAP повалил дым, и он заглох. Российские бойцы продолжили свой маршрут без остановок. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.
Ранее NEWS.ru информировал, что в октябре 2019 года представитель российской специальной группировки в Сирии Игорь Серицкий рассказал о планах строительства базы военной полиции в городе Кобани. На данный момент именно из её расположения осуществляется патрулирование сирийской территории.