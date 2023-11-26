«Бойцы ХАМАС видятся защитниками»: Поддубный о подходах Израиля к войне Поддубный: никто не верит в мантры Израиля о цивилизованных подходах к войне

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские бомбардировки сектора Газа привели к крушению иллюзии о цивилизованных подходах еврейского государства к войне, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, мало кто верит в готовность Израиля пойти на создание независимой Палестины, как и в способность палестинцев осилить это.

Придется им воевать, как у нас говорят, «до талого». Причем чем больше авиаударов совершает Израиль по сектору, тем яснее палестинцам во всем мире видятся бойцы ХАМАС защитниками, освободителями и борцами за справедливость. Но уже и не только палестинцам. Теперь никто не верит в израильские мантры о «цивилизованных подходах» к войне, о «самой гуманной армии в мире», — написал Поддубный.

Военкор отметил, что временный режим прекращения огня в арабском мире уже начали считать большой победой исламского сопротивления, но напомнил, что перемирие наступило с задержкой и чуть не было аннулировано. Поддубный указал, что палестинское движение ХАМАС обвиняло Израиль в нарушении условий соглашения, связанных с освобождением заложников в обмен на палестинских заключенных и доступом для проезда машин с гумпомощью в Газу.

Журналист отметил, что перемирие может продлиться и более четырех дней, если стороны продолжат обмен. Но режим тишины не будет действовать бесконечно, добавил Поддубный. Армия обороны Израиля уже заявила о планах возобновить боевые действия сразу после завершения гуманитарной паузы.

Израиль, кажется, просто не может остановиться, потому что за полтора месяца нового витка войны столько человеческих жизней принесено в жертву, столько судеб сломано, что никогда это поколение палестинцев не простит и не забудет и никогда родственники убитых израильтян не простят собственной армии остановку, — предрек военкор.

Ранее в ХАМАС заявили об освобождении заложника с российским гражданством. Пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаил Хания Тахер ан-Нуну сообщил, что заложника освободили в благодарность за усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признательности России за ее позицию по поддержке Палестины.