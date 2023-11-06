Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявила об обстреле Тель-Авива

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву, указано в сообщении движения в Telegram. Там также отметили, что 16 реактивных снарядов в сторону еврейского поселения Нахария и южных окраин города Хайфа были выпущены с территории Южного Ливана.

Эта операция проведена в ответ на массовые убийства мирных жителей в секторе Газа, — отмечается в тексте.

Палестинское движение ХАМАС до этого начало обстрел территорий Израиля. Движение запустило ракеты по Тель-Авиву, один из снарядов попал в жилой дом.

Ранее подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против группировки ХАМАС. Сухопутные части во время операции сопровождали истребители. В ходе рейда были ликвидированы стартовые площадки запуска противотанковых ракет и центры военного командования. Пресс-служба ВС страны отметила, что по окончании рейда военные вернулись в Израиль, никто из них не пострадал.

Вместе с тем стало известно, что за время текущего обострения ближневосточного конфликта погибло 53 сотрудника Ближневосточного агентства ООН, которые помогали палестинским беженцам. Гуманитарный координатор организации Линн Хастингс уточнила, что все представители миссии были убиты.