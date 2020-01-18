https://static.news.ru/photo/957199a2-3a14-11ea-afc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Xinhua/Global Look Press

Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб хотят добиться эскалации военного конфликта, чтобы получить поддержку Запада и мобилизовать сторонников. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, на подконтрольных террористам территориях происходят протестные выступления. Участники незаконных вооружённых формирований покидают группировки. В таких условиях джихадисты стремятся мобилизовать остающихся сторонников и не потерять контроль над занятыми участками, активизируя боевые действия с правительственными войсками. Боренков подчеркнул, что руководство радикалов при этом рассчитывает на поддержку Запада, который уже пытается помешать силам правительства ликвидировать «террористическое гнездо» в Идлибе, передаёт ТАСС.

По данным генерал-майора, по состоянию на 18 января продолжаются бои в районе населённого пункта Абу-Джреф в Идлибе. Группа из около 50 боевиков при поддержке БМП и танков атаковала позиции Сирийской арабской армии накануне в пятницу, 17 января.

Как сообщал NEWS.ru, 17 января Госдепартамент США обвинил Россию и Сирию в эскалации конфликта в провинции Идлиб.