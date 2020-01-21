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Бойцы «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, которая запрещена в РФ) атаковали позиции Сирийской арабской армии (SAA). В результате столкновения есть жертвы с обеих сторон.

Нападение началось с засады на посты сирийской стороны в районе Бадия Аль-Сухна. Затем бойцы террористической группировки напали на другие объекты между городами Аль-Сухна и Аль-Шула. Сирийская сторона ответила на эти...