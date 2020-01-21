В среду, 22 января, в СМИ была обнародована информация о том, что на территории Ирана был убит командир милиции Басидж.
По имеющимся данным, преступление совершили неизвестные боевики.
Командира милиции убили в штаб-квартире группы на территории Дарховина,
Как ранее писал NEWS.ru, бойцы-джихадисты из протурецкой группировки совершили нападение на восточную часть Идлиба. В результате столкновения погибли российские офицеры.
Нападающие также понесли потери. Около 10 бойцов джихадистов погибло, ещё 15 были ранены. Данную информацию подтвердил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
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