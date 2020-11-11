Боевики в Ираке заявили о тестах мощного российского оружия

Действующая в Ираке шиитская группировка «Асхаб аль-Кахф» обнародовала кадры испытаний тяжёлой огнемётной системы (ТОС) российского производства «Буратино» / «Солнцепёк», которые якобы прошли неподалёку от Мосула. Несмотря на то что факт обладания подобным вооружением мог бы стать фактором военной эскалации, аналитики не спешат бить тревогу.

На видео, которое было распространено структурами группировки, испытания военной техники запечатлены не совсем чётко. Несмотря на то что «Асхаб аль-Кахф» брала на себя ответственность за некоторые нападения в этом году на силы действующей в Ираке американской коалиции, её вряд ли можно назвать широко известной: сообщения о её активности стали распространяться относительно недавно. В своих публичных заявлениях представители группировки утверждают, что не имеют никакого отношения к иранской военной элите, которая, как правило, покровительствует многим шиитским элементам по всему Ближнему Востоку. Однако в этом есть повод сомневаться.

Версия, согласно которой «Асхаб аль-Кахф» действует по прямым указаниям из Ирана, вытекает из общей логики американо-иранского противостояния на иракской территории, которая предполагает прямую помощь множеству шиитских военизированных фракций, нацеленных против иностранного контингента. В частности, «Асхаб аль-Кахф» называли одним из звеньев Организации Бадра — военного крыла Верховного Совета исламской революции в Ираке. А организация, в свою очередь, представляет собой одно из наиболее мощных ответвлений «Хашд аш-Шааби» (Сил народной мобилизации) — проиранской военно-политической силы.

ТОС-1А «Солнцепёк» на выставке «Армия-2020» Kirill Borisenko/wikipedia.org

Иракский эксперт в сфере безопасности Хамди Малик выразил сомнение, что показанная на видео система представляет собой ТОС-1 «Буратино» / «Солнцепёк». Он высказал предположение, что группировка просто запугивает силы международной коалиции. По мнению аналитика, на кадры, по всей вероятности, попала мощная реактивная система иранского производства, которую шиитские группировки уже не раз использовали против иностранных войск в Ираке. Сила «Асхаб аль-Кахф» может быть преувеличена, говорит Малик, однако это не отменяет существования фактора угрозы для войск коалиции, которые пока ещё находятся в некоторых частях Ирака.

Несмотря на то что в этом году США запугивали официальный Багдад выводом своего посольства и, очевидно, перераспределением контингента в пользу автономного региона Курдистана, у Вашингтона всё равно остаются силы «на земле», уязвимые для нападений, и тем более дипломатический персонал.

Эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найтс выражает уверенность в том, что иранская военная элита специально создаёт путаницу в наименованиях и активности иракских группировок, чтобы сбить с толку противника.

Создание путаницы по поводу идентичности и спонсорства боевых ячеек очень полезно для Корпуса стражей Исламской революции (наиболее влиятельная в Иране военно-политическая организация. — NEWS.ru), — отмечает эксперт. — Это даёт возможность таким группировкам, как «Асхаб аль-Кахф» притворяться иракскими националистическими организациями, а не проектами службы внешней разведки Ирана.

Кроме того, хаос в террористических «брендах» позволяет легко снимать с себя ответственность в случае массового убийства мирных жителей или разрушения гражданских объектов, добавляет аналитик. По его оценкам, «Асхаб аль-Кахф» вполне может быть задумана для организации некого нападения и отвлечения внимания от реальных организаторов.