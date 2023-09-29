Боевики ударили по позициям ВС Нигера у границы с Мали

Фото: Carsten Hoffmann/dpa/Global Look Press

Неизвестные боевики атаковали военных ВС Нигера на западе страны у границы с Мали, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на информированные источники. Инцидент произошел около Кандаджи в области Тилабери.

По данным собеседников агентства, в результате атаки погибли минимум десять нигерских военнослужащих. При этом неизвестно, какая группировка ответственна за нападение. Известно, что бойцы ВС Нигера предприняли попытку контратаки против боевиков.

Ранее в Нигере произошел государственный переворот. В конце июля военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они ввели комендантский час, а также объявили о приостановке работы всех учреждений. Участники Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявили о готовности к военному вторжению, если ситуация в Нигере не будет урегулирована дипломатическим путем. Комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абель-Фатау Мусах выразил уверенность, что ЭКОВАС восстановит конституционный строй в стране любыми возможными способами.

Недавно США объявили, что намерены передислоцировать часть своих войск и техники в Нигере. Пентагон также выведет второстепенный персонал из африканского государства по «соображениям безопасности».